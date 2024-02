Com autoria do carnavalesco Robson Goulart, a Unidos de Bangu vai apresentar o enredo "Jorge da Capadócia" de olho no acesso ao Grupo Especial. A escola também vai falar sobre o simbolismo da imagem dele no candomblé e na umbanda, simbolizando Ogum. A escola será a sétima a cruzar a Marquês de Sapucaí. "Faremos um carnaval grandioso. Vamos contar a história do soldado-guerreiro, do sargento do exército, passando pelo sincretismo religioso", disse o carnavalesco Robson Goulart. Segundo o diretor de carnaval Marcelo do Rap, a escola está motivada para realizar um grande desfile na busca do título da Série Ouro e o acesso ao Grupo Especial. "Fizemos um trabalho que vai nos credenciar pelas primeiras colocações, mas para isso precisamos da força da nossa comunidade para rasgarmos o chão da Sapucaí no dia do desfile oficial", declarou o diretor de carnaval.