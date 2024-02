cante: 'Jorge da Capadócia'

É Jorge que ronda o meu destino / Respeitado Paladino / A lutar pelos cristãos / Na frente de batalha fez a lida / Sua crença destemida / Em Capadócia foi missão / Morreu por Deus, por todos nós / Tornou-se herói e padroeiro

No mundo inteiro é venerado / Martirizado, meu cavaleiro

Quem me olha lá da lua: é meu pai / Quem me guia pela rua: guardião / Em meu peito, no pingente / Sou mais um no contingente / Dessa tua legião

Baixou... Feito Oxóssi na Bahia / Correu gira, foi magia / Contra a força da corrente / Na terra onde reina o Adarrum / De Oxalá é sentinela / De Olorum é combatente / É luz de alvorada todo 23 de abril / Tem cerveja e feijoada, nos terreiros do Brasil / É espada pela lei... Mariô da rebeldia... / Dos filhos que lutam pelo pão de cada dia / Vestido e armado, vai seu povo em procissão / Pra vencer suas demandas! / Pra matar mais um dragão! / À nossa gente tua força pela fé / Aos inimigos entrego o meu axé

Ô Ô SIN MOLÈ OGUM

Salve Jorge guerreiro / Senhor do meu caminhar / Vou de corpo fechado / Pra vitória alcançar / Salve meu santo guerreiro / Ergue seu batalhão... / No terreiro ou no altar / Bangu é religião