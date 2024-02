Com sangue nos olhos para voltar ao Grupo Especial, o Império Serrano quer fechar os desfiles da Série Ouro em grande estilo e mostrar toda sua potência. Para isso, o carnavalesco Alex de Souza contará a história de cada orixá cultuado no candomblé, um enredo sempre muito representativo. Mas se engana quem pensa que o tema é batido. O artista quer representar todas essas entidades de uma forma diferente a tudo o que já passou na avenida. "Eu comecei a ver o trabalho de inteligência artificial, de ilustrações, de várias mitologias, de várias culturas e senti falta justamente dessa cultura iorubá. Eu não vi os orixás representados, eu vi deuses de várias procedências, de várias culturas. E aí fiquei imaginando como seria interessante e criativo retratar os orixás de uma maneira diferente, com um design mais moderno e contando a história deles como reis, como guerreiros. Saindo apenas da questão ritualística, apenas da questão de culto. Eu acho que a gente está preparando um grande carnaval para encerrar a Série Ouro e almejando ficar entre as seis primeiras", contou o carnavalesco Alex de Souza.