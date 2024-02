SANTO DO DIA

Santa Escolástica: Irmã gêmea de São Bento, é uma figura venerada na tradição cristã, especialmente no contexto da espiritualidade monástica. Nascida no século VI, na Itália, Escolástica compartilhou uma ligação especial com seu irmão, cuja influência moldou suas escolhas de vida. Embora a vida monástica estivesse inicialmente fora do alcance para as mulheres naquela época, Escolástica ansiava por uma vida dedicada a Deus. Ela estabeleceu seu próprio mosteiro feminino, iniciando uma comunidade monástica feminina. Santa Escolástica é reconhecida como a padroeira das tempestades.