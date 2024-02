Na Rua João Vicente, entre Marechal Hermes e Deodoro, em frente ao quartel do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista do Exército, qualquer chuva que cai forma um enorme bolsão d'água, impossibilitando que pedestres e veículos consigam passar. Esse local já é conhecido por sempre alagar quando chove, mas a prefeitura não faz nada para solucionar o problema. É só chover que a vida do morador vira um caos.