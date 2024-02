Vereador Carlos Augusto Balthazar renuncia ao cargo em meio a polêmicas e acusações

Rio das Ostras - O cenário político em Rio das Ostras sofreu uma reviravolta com o pedido oficial de desligamento do vereador Carlos Augusto Balthazar da Câmara Municipal. Ex-prefeito, vereador e deputado estadual, Balthazar, que figura como pré-candidato a prefeito nas próximas eleições, apresentou sua renúncia alegando ser alvo de uma manobra que visava prejudicar sua participação no pleito, onde lidera as pesquisas de opinião.

Balthazar, conhecido por sua atuação independente na Câmara, destaca-se como uma voz crítica e, por vezes, solitária, em oposição ao governo de Marcelino da Farmácia. Este, além de deter a ampla maioria dos vereadores, conta com o respaldo do presidente do Legislativo, vereador Maurício Braga Mesquita, também conhecido como Maurício BM e candidato oficial de Marcelino à sucessão.



Nos bastidores, circula a informação de que o grupo de Marcelino e Maurício BM teria a intenção de utilizar a maioria no Legislativo para orquestrar um processo de cassação baseado em falsas acusações contra Balthazar. Como a Câmara Municipal é um tribunal político, a abertura de um processo desse tipo requer apenas a maioria. Antecipando-se a possíveis manobras, o vereador optou por renunciar ao mandato para focar integralmente em sua campanha como pré-candidato a prefeito, afastando qualquer risco de um golpe político.



Procurado pela redação, Carlos Augusto afirmou sentir-se sereno e seguro de sua decisão, apesar de lamentar o nível de baixaria que, segundo ele, permeia a política riostrense. Em suas palavras: "Desde que surgi como favorito nas eleições, tenho sido vítima de covardias. Primeiro, criaram um gabinete do ódio para disseminar fake news contra mim, minha família e meus aliados. Agora, partiram para o desespero, tentando me excluir das eleições, mas deixo um aviso: não vou me intimidar. Eleição se ganha nas urnas, e o povo riostrense não é ingênuo. A resposta a toda essa covardia será dada nas urnas", declarou.