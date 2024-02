Campeã da Série Ouro em 2023, a Porto da Pedra, de São Gonçalo, vai abrir o domingo de Carnaval celebrando o saber popular. Explorando os ensinamentos do famoso almanaque 'Lunário Perpétuo', do astrônomo e naturalista espanhol Jerónimo Cortés, publicado em 1594, a escola leva à Avenida o enredo 'Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular'. Trazido para o Brasil pela família Real, o guia passou a fazer parte da cultura do Nordeste. "Nossa expectativa é a maior possível, as alegorias estão belíssimas. A Porto da Pedra vai grandiosa para se manter no grupo especial e entregar um dos mais belos espetáculos deste Carnaval", explica o carnavalesco Mauro Quintaes.