Polícia do Rio acha carro de ator desaparecido; veículo tinha manchas de sangue

O carro do ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, que está desaparecido há oito dias, foi encontrado abandonado, na cidade de Queimados, Baixada Fluminense, nesta sexta-feira, 9. O veículo tinha marcas de tiro e vestígios de sangue no interior, segundo a Polícia Civil. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros foi acionada e realizou perícia no local. Foram realizadas buscas nas imediações e o artista ainda não foi localizado.

Caldas está desaparecido desde o último dia 2, quando saiu de um bar, em Coelho Neto, zona norte do Rio, acompanhado de um rapaz. Depois de atuar na novela Gênesis, da Record TV, ele estava trabalhando com entregas e, no dia do desaparecimento, tinha um serviço programado para o Grajaú, mas acabou cancelando. O último contato com a mulher, Jennyfer Vieira, foi feito na sexta, mesmo dia em que ele desapareceu.

Desde então, ela e outros familiares iniciaram uma busca por informações do paradeiro dele, usando inclusive as redes sociais. Segundo Jennyfer, após o desaparecimento, o veículo do ator foi flagrado por câmeras de segurança quando passava pelo município de Japeri, a cerca de 50 quilômetros, no mesmo dia. Além do trabalho na Record, Caldas participou do filme O Último Animal, de Leonel Vieira.

A Polícia Civil do Rio informou que o caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Mem de Sá e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Conforme a polícia, diligências estão em andamento na tentativa de localizar o ator.