Inocentes e Estácio vibram

A Inocentes de Belford Roxo levou para a avenida um desfile luxuoso, com grandes alegorias e fantasias com riqueza de detalhes e bom acabamento, ao apresentar o enredo 'Debret pintou, camelô gritou: 'Compre 2, leve 3!' Tudo para agradar o freguês''. Com três alegorias e três tripés, o destaque ficou com o carro que representou o comércio ambulante nos trens do ramal Belford Roxo.

A Estácio de Sá cruzou a passarela do samba com o enredo 'Chão de devoção: orgulho ancestral', que resgatou suas origens africanas, através da arte e religião, levantou o público presente nas arquibancadas.