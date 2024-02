Acari, Tijuca e Vigário abriram desfiles com muito estilo

A União do Parque Acari abriu os desfiles com o enredo 'Ilê Aiyê - 50 anos de luta e resistência', que celebrou os 50 anos do bloco afro mais antigo do Brasil e levou ancestralidade e festividade para a Sapucaí. A alegria da comunidade e a comissão de frente, com 15 bailarinos representando 'O Ritual de Obaluaiê no Sagrado da Mãe Hilda de Jitolú', foram os grandes destaques.

Segunda da noite, a Império da Tijuca levou a história da rainha da ciranda para a avenida com o enredo 'Sou Lia de Itamaracá, cirandando a vida na beira do mar' e homenageou a artista que completou 80 anos e desfilou no carro abre-alas.

A Vigário Geral levou para o Sambódromo o enredo 'Maracanaú: Bem-Vindos ao Maior São João do Planeta' e se destacou pelo entrosamento. A escola também apresentou uma divertida da comissão de frente, representado perrengues de turistas no Ceará.