Sete escolas colocaram sua alegria e colorido na avenida durante o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

A tradicional escola de samba Vai-Vai, fundada em 1930, abriu os trabalhos deste sábado, seguida da Tom Maior,

Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império da Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.

Todas cruzaram a pista com sambas enredo que celebravam personagens e temas marcantes da cultura brasileira.

Veja as principais imagens da noite: