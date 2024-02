Em uma reedição do enredo "Gbalá: uma viagem ao Templo da Criação", de 1993, do carnavalesco Oswaldo Jardim, a tricampeã Vila Isabel será a terceira escola a atravessar a avenida. Através de uma narrativa fictícia baseada na cultura Iorubá, a escola pretende deixar uma mensagem de esperança. Ensinando valores como respeito, amor e justiça, as crianças voltarão ao mundo preparadas para espalhar essa mensagem e reestabelecer a saúde do planeta. "Vamos levar um enredo significativo, com esperança de curar um planeta que está doente, no sentido de resgatar tudo a inocência e pureza que perdemos", ressaltou o carnavalesco Paulo Barros.