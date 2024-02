Maior campeã do Carnaval, com 22 títulos, a Portela será a segunda escola a desfilar. Após um 10º lugar decepcionante no ano de seu centenário, a Majestade do Samba leva para a Sapucaí o enredo "Um Defeito de Cor". Baseado no livro da escritora Ana Maria Gonçalves, que dá nome ao samba, a agremiação quer reforçar a luta preta no Brasil, levando a perspectiva de uma mãe negra e refazendo os caminhos imaginados da história, mostrando a força da mulher preta. De acordo com o carnavalesco Antônio Gonzaga, este é um projeto dedicado a todas as mães e, também, uma forma de gratidão e afeto por sua chegada à escola, ao lado de André Rodrigues.