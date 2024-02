Em busca do sétimo título, a Mocidade Independente abre os desfiles com o enredo "Pede caju que dou… Pé de caju que dá", que fala sobre a fruta tropical nativa do Brasil, levando um pouco da sensualidade do povo brasileiro. Com o objetivo de fazer um Carnaval mais leve e se reconectando com as raízes tropicalistas, o samba composto por Paulinho Mocidade e Marcelo Adnet viralizou e se tornou a música mais escutada no Rio na plataforma Spotify, durante o Réveillon. "As questões sensoriais que envolvem a fruta estarão presentes. Aroma, cor, texturas e muito sabor na avenida. Vamos fazer um carnaval de muita interação com público", comentou o carnavalesco Marcus Ferreira.