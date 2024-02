Fechando os desfiles do Grupo Especial, a Viradouro vai levar à avenida um "exército" de mulheres negras, integrantes da escola, que vão desmitificar a imagem do vodu, através do enredo "Arroboboi, Dangbé". Em busca do tricampeonato, a escola de Niterói vai contar a história de uma batalha que transformou uma cobra em deusa, na região da Costa da Mina, na África, e retratar, também, a energia do ritual. ""Estamos apostando em efeitos de iluminação, vamos buscar um grande contraste e luminosidade. Peço muita atenção do público para a abertura da escola, pois teremos surpresas relacionadas a luz a ao movimento," revelou o carnavalesco Tarcísio Zanon.