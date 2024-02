Em busca de seu primeiro título, a Paraíso do Tuiuti será a quinta escola a desfilar. Levando a avenida o enredo "Glória ao Almirante Negro!", em homenagem ao marinheiro João Candido, líder da Revolta da Chibata, em 1910. Segundo o carnavalesco Jack Vasconcelos, o objetivo do desfile é reforçar o nome de João Candido como um grande herói do povo brasileiro. Inspirado nas histórias em quadrinhos contando, os feitos do Almirante Negro serão apresentados em forma de aventura, com muito colorido e personagens caricatos. "A gente vai fazer um desfile muito carnavalesco e muito sério. Vamos brincar o carnaval, mas com muita responsabilidade no enredo", comentou Jack.