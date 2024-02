Quarta escola a entrar na avenida, a Mangueira, segunda maior campeão do Carnaval, com 20 títulos, vai fazer uma homenagem a um dos maiores ícones da agremiação: A cantora Alcione, que completou 50 anos de carreira em 2023. Com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", a Verde e Rosa vai contar a história de sua infância, os primeiros passos musicais, ainda em São Luís, no Maranhão, até chegar sua forte ligação com a escola. Sua fé, valores e tradições, com base em sua família e religião, serão retratados na avenida. "Onde ela virá no desfile é surpresa. A ideia é que as pessoas que foram importantes para a vida delas também estejam marcadas no desfile", disse a dupla de carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon.