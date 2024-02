SANTO DO DIA

Santa Eulália: É uma figura venerada na tradição católica como uma das santas mais importantes da Espanha. Ela nasceu em Mérida por volta do ano 290 d.C. em uma família cristã durante o período romano. Aos 12 anos de idade, Eulália desafiou as autoridades romanas publicamente, indo ao governador da cidade e insultando-o por perseguir os cristãos. Diante de sua recusa em renunciar à sua fé, Eulália foi submetida a uma série de torturas cruéis, incluindo açoites, fogo e prisão, na esperança de fazê-la abandonar o cristianismo. No entanto, ela permaneceu firme em sua convicção até o fim.