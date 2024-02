Vídeo antigo de Wanessa e Sandy cantando viraliza e web reage: 'Humilhada'

Um vídeo antigo com Wanessa e Sandy viralizou nesta segunda-feira, 12, no X, antigo Twitter. As imagens mostram as cantoras durante uma participação no programa da Hebe Camargo.

Nos trechos, Wanessa e Sandy aparecem fazendo suas interpretações de duas músicas de Céline Dion. Enquanto a filha de Zezé canta My Heart Will Go On, música tema do filme Titanic, Sandy canta Because You Loved Me.

Na web, o momento levantou comparações entre as apresentações das cantoras. "Dia em que a Wanessa foi humilhada pela Sandy no programa da Hebe", escreveu uma. "Foi a partir daí que surgiu a rivalidade da Sandy e Wanessa", disse outro.

Atualmente competindo pelo prêmio milionário do BBB 24, Wanessa já havia comentado sobre a rivalidade com Sandy que teve que enfrentar ao longo da carreira.

Ela destacou que a disputa percebida entre elas foi "criada e alimentada pela mídia". Durante uma aparição conjunta no Domingão com Huck, ambas as cantoras revelaram que era apenas a segunda vez que dividiam o palco em um programa de TV.

"Fomos fantoches de algo que não criamos, fomos usadas. Como não tínhamos contato, não tive coragem de chegar e perguntar: 'Essa rivalidade existe? Você não gosta de mim?'", disse.