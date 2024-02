Teria sido manipulado para matar

Segundo Gregório Andrade, advogado do cubano, Alejandro foi manipulado e pressionado a cometer o crime. Ele, inclusive, foi até a casa do galerista duas vezes antes do crime.

"O Daniel se aproveitou dessa fragilidade financeira do Alejandro e o contratou para assassinar o Brent, ofereceu 200 mil dólares que nem foram pagos. Ele é tão manipulador que não chegou a pagar, ele manipulava com a promessa do dinheiro. O Alejandro não é criminoso, até pela forma que ele agiu retrata uma pessoa manipulada e pressionada para cometer o delito", explicou o advogado do suspeito.