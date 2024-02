Fechou com chave de ouro

A Unidos do Viradouro encerrou o segundo dia do Grupo Especial em grande estilo. Em uma apresentação praticamente perfeita, a escola de Niterói exaltou a ancestralidade e o matriarcado africano, encantando o público com um enredo sobre o culto ao vodum serpente, que teve origem na região do Daomé (atual República do Benim) e foi trazido para o Brasil.

Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema passeou pela história, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.

Nos quesitos técnicos Evolução e Harmonia, a agremiação também deu um show. O samba-enredo, defendido pelo veterano Wander Pires, funcionou e foi bastante cantado pelos componentes. A bateria de mestre Ciça e da rainha Erika Januza foi outro ponto alto.

A comissão de frente, idealizada por Priscilla e Rodrigo Negri, impressionou pela beleza e foi ovacionada.