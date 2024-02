Martinho e Alcione brilham

A Vila Isabel se apresentou com a marca do carnavalesco Paulo Barros, que deu uma roupagem moderna para o enredo "Gbalá, Viagem ao Templo da Criação", desenvolvido em 1993, com samba de Martinho. O tema aponta para a importância das crianças para um mundo melhor, remetendo à criação do mundo.

Presidente de honra da Azul e Branco, Martinho da Vila, que fez 86 anos na segunda, desfilou no último carro e ganhou parabéns cantado pela multidão nas arquibancadas. Filha do artista, Mart'nália, como é tradição, desfilou na bateria.

A Mangueira fez um tributo à cantora Alcione. Mais do que uma torcedora ilustre da Verde e Rosa, a artista se mistura com a história da agremiação, sendo uma das fundadoras da escola mirim Mangueira do Amanhã, na década de 1980. Por tudo isso já merecia ser enredo há tempos. Mas agora a "dívida" foi paga em grande estilo. Embalada pelo carisma da homenageada, a escola empolgou.