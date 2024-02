É péssimo o estado do carro B63095 da empresa Gire Transportes. Carro totalmente sujo, com buracos no assoalho, portas com problemas de fechamento, banco quebrado e estofado rasgado, rodando na linha 919 Bonsucesso/Pavuna. Uma vergonha pagarmos quase cinco reais e andarmos igual gado e correndo risco de vida. Os passageiros já cansaram de reclamar, mas não é feita nenhuma melhoria.