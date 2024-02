Precisamos que o prefeito nos ajude a resolver a situação dessa casa abandonada na Rua General Canabarro, no bairro do Maracanã. O lugar virou um ponto de foco de animais e insetos nojentos, como ratos e baratas. Muitos morrem e apodrecem, deixando um cheiro terrível na região toda. Em dias de jogos, as pessoas usam como banheiro e até motel. É uma falta de respeito com a vizinhança.