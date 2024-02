SANTO DO DIA

São Cláudio de La Colombiere: Foi um sacerdote jesuíta francês do século XVII, que escreveu sobre as visões do Sagrado Coração de Jesus de outra grande santa, Margarida Maria Alacoque. Quando canonizou Cláudio em 1992, o papa são João Paulo II o apresentou como modelo de jesuíta, recordando como "se entregou por completo ao Sagrado Coração, 'sempre abrasado de amor'. Inclusive, praticou o esquecimento de si mesmo a fim de alcançar a pureza do amor e de elevar o mundo a Deus". Seu testemunho da realidade das experiências da santa ajudaram a estabelecer o Sagrado Coração como um pilar do catolicismo.