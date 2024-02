Um homem foi preso em flagrante, ontem, por abusar sexualmente de uma cadela, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. O caso aconteceu no bairro Xavantes, na casa do acusado, que é apontado como usuário de drogas. A violência contra o animal foi denunciada pelos vizinhos dele. De acordo com a Polícia Civil, o autor do abuso, que não teve seu nome revelado, vai responder pelo crime de maus-tratos qualificado. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), onde o homem permaneceu preso.