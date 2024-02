Quem é Isa Salmen, atriz apontada como nova namorada de Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção, 52 anos, foi visto neste carnaval em clima de romance com a atriz Isa Salmen, 32 anos, em um chalé no interior de São Paulo. A atriz vive a personagem Sandrinha na novela Fuzuê, e foi marcada na postagem do Instagram de Fábio, com a legenda brincando com a música Macetando, de Ivete Sangalo, que é hit desse carnaval: "A gente maceta na paz. Viva o carnaval. Amores!". Isa comentou na foto: "Macetando!", também fazendo menção à brincadeira.

O casal se conheceu nos bastidores da gravação da novela Fim, da Globoplay, em 2022, em que Fábio vivia o personagem Ciro. Na época, o ator ainda era casado com Ana Verena. Os dois se separaram em outubro do mesmo ano. Durante a novela, Isa teve uma pequena participação como Portenha, e protagonizou cenas com Fábio.

Ainda em 2023, o casal já dava pistas da união. Em viagem à Itália, onde ambos se encontraram, Isa comentou em italiano na foto de Fábio: "Che bello ragazzo!", que pode ser traduzido em português para "Que cara bonito".

Os dois passaram o ano novo juntos também, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, de acordo com fotos que postaram no mesmo local, cada um em seu perfil do Instagram.