SANTO DO DIA

SANTO ONÉSIMO: É uma figura importante no Cristianismo primitivo, especialmente reconhecido por sua relação com São Paulo, o grande apóstolo. Sua história é registrada na Epístola a Filêmon, uma das cartas escritas por Paulo e incluídas no Novo Testamento. Onésimo era um escravo que pertencia a Filêmon, um cristão de Colossos. Ele fugiu de seu senhor e, de alguma forma, acabou encontrando Paulo durante sua prisão em Roma. Durante seu tempo com Paulo, Onésimo se converteu ao cristianismo e se tornou um amigo e colaborador próximo do apóstolo. A vida de Santo Onésimo nos ensina lições importantes sobre perdão, reconciliação e fraternidade. Sua história também desafia as estruturas sociais injustas.