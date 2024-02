A emoção das 'crias' de Niterói

Moradora do Centro de Niterói, Tia Renan, como é mais conhecida, é responsável pela ala dos adolescentes na Harmonia, e revelou que o coração ainda fica saindo pela boca só de pensar na vitória. "Foi um trabalho muito árduo, dias de ensaio com chuvas e com sol, nossa comunidade sempre fortalecendo para gente chegar nesse título, tanto que Harmonia teve 40 pontos e Evolução 40, somamos 80 pra ajudar a trazer o campeonato para nossa escola. É muito prazeroso a gente ficar meses nesse trabalho e receber esse resultado. É só felicidade!", comemorou a veterana da escola da Vermelho e Branco.

Já Verônica de Paula, de 59 anos, da ala das baianas, não conseguiu esconder o orgulho com o título e exaltou a diversidade na ala mais tradicional das escolas.

"Estamos muito felizes, foi uma vitória desejada, esperada, ano passado foi por um décimo e esse ano ganhamos por 7. Isso enche nosso coração de orgulho. Estou há seis anos na Viradouro como baiana. A mais nova tem 25 anos e a mais velha tem 85", exaltou a campeã do carnaval.