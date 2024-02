A Avenida Professora Romanda Gonçalves, antiga Avenida Três, que fica nos bairros de Serra Grande e Itaipu, em Niterói, está completamente desnivelada e com buracos espalhados por toda sua extensão. Essas foram as consequências de alguns serviços desleixados feitos pela companhia Águas de Niterói. Os moradores da região e os usuários da via estão pedindo soluções com urgência.