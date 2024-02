Vídeo: Policial se fantasia de urso para capturar traficantes

Um esquadrão policial inovou na abordagem para capturar duas mulheres acusadas de tráfico de drogas em Lima, no Peru. Na última terça-feira (13), véspera do Dia dos Namorados no país, um agente se fantasiou de "urso de pelúcia" para conseguir realizar a prisão. Carregando um balão vermelho e uma placa com a mensagem "você é meu motivo para sorrir", ele se aproximou da residência onde as mulheres vendiam pasta base de cocaína e maconha no populoso bairro de San Martín de Porres. O agente então aguardou do lado de fora da casa até que uma das suspeitas saísse, momento em que foi detida com o auxílio de outros policiais. Em seguida, a equipe entrou na residência e capturou a segunda mulher. Foram apreendidos centenas de pacotes de drogas na operação. Assista!

Policía peruano se disfraza de oso para atrapar a narcotraficante en día de San Valentín.pic.twitter.com/bjMUs0IAWx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 15, 2024