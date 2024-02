A festa de quem fica no Barracão

No barracão da Viradouro, na Cidade do Samba, os últimos ajustes dos carros alegóricos e fantasias foram feitos ontem. Além da comemoração do título, a aderecista da agremiação, Grabielly Palma, 20, vai celebrar mais um ano de vida.

"Estar aqui é uma das melhores experiências q eu já tive esse é meu segundo ano trabalho na Viradouro e eu não estava esperando gostar tanto desse trabalho igual eu passei a amar agora. Pra mim esse desfile vai ser alegre e e incrível igual ao oficial. E é claro que por trás de todo esse espetáculo tem muito trabalho, esforço e dedicação pra tudo sair perfeito do jeito que tem que ser".

O ferreiro Lucas dos Santos, de 24 anos, está há dois anos na Viradouro e tem a sensação de que está dando sorte para a agremiação. "A minha ansiedade é grande de voltar na avenida, agora como campeão. Me sinto feliz por ser meu segundo ano de Carnaval, já me sinto pé quente. Estar por trás desse espetáculo é gratificante".