Vídeo: Fundador da facção Amigos dos Amigos, Celsinho da Vila Vintém vira criador de porcos

Um dos bandidos mais procurados dos anos 90, Celso Luís Rodrigues, mais conhecido como Celsinho da Vila Vintém, se tornou empreendedor do ramo de criação de suínos. Em publicação nas redes sociais de sua nova empresa, a 'Pork Vintém', ele aparece acariciando um porco reprodutor de 270 quilos e faz propaganda do negócio. "Olha aí a qualidade dos animais. Todos robustos", garante. O vídeo foi postado no dia 8 de fevereiro, mas viralizou na web nesta sexta-feira (16). A empresa atua na favela da Vila Vintém, em Padre Miguel, a mesma onde Celsinho ficou conhecido como um dos principais chefes do crime no Rio de Janeiro.



Co-fundador da facção Amigos dos Amigos (ADA), Celsinho passou 25 anos na prisão. Foi solto em outubro de 2022, quando fez um juramento público de abandonar a vida de crimes. "Lembro do nome dele ser citado em funks proibidões das antigas. Parece que mudou de vida", comentou um internauta. "Esse cara é um deus na Vila Vintém", afirmou outro.