É lamentável o descaso do Estado com os segurados do INSS, que estão penando há anos para obter o benefício de aposentadoria ou ter auxílio-invalidez liberado. Temos que nos humilhar e depender de prazos inaceitáveis, por algo que é nosso direito. Não tem como demorar tanto para analisar isso. Entra ano, sai ano e nada muda. Nós merecemos e exigimos respeito!