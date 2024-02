Passou o rodo! Polícia prende 14 em operação em Honório Gurgel

Uma operação da Polícia Militar, com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 9º BPM (Rocha Miranda) terminou com 14 indivíduos presos, neste sábado (17), no entorno das comunidades Jorge Turco, Mundial e Proença Rosa, localizadas em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi desencadeada após investigações da inteligência da corporação apontarem para uma tentativa de invasão por parte de traficantes do Complexo do Chapadão, que é dominado pelo Comando Vermelho (CV), ao Complexo da Pedreira, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Essas tentativas vinham sendo registradas desde a madrugada de quinta-feira (15).

Os criminosos foram flagrado montando barricadas em uma rua e lançaram uma granada contra os policiais. Felizmente, o explosivo não detonou e o Esquadrão Antibombas foi chamado e conseguiu neutralizar a situação, prendendo dois suspeitos. Na sequência, na comunidade do Mundial, outros seis criminosos foram localizados, incluindo um homem identificado apenas pelo apelido de 'LC', considerado um dos líderes da comunidade da Guaxindiba, em Coelho Neto. Com o grupo, foi apreendida uma pistola, drogas, uma granada e um fuzil.

De manhã, outro seis criminosos haviam sido capturados pelo Bope em uma residência na comunidade Proença Rosa. Foram encontradas drogas, uma pistola, munições e um carregador. Um dos suspeitos foi baleado e levado ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).