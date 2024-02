A maioria dos motoristas de aplicativo continua rodando sem ar-condicionado. Nesse calor absurdo que tem feito no Rio, os carros ficam parecendo uma sauna e os passageiros precisam andar com as janelas abertas, facilitando a vida dos assaltantes. Os passageiros entendem que os motoristas deveriam ser melhor recompensados pelos apps, mas não é a população que precisa pagar pela ganância das empresas