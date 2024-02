Urso seria o mandante

De acordo com informações da investigação, a invasão teria sido ordenada pelo traficante Edgar Alves de Andrade, o Urso, uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio, e que tem como base de operações os Complexos da Vila Cruzeiro e da Penha.

Quando entrou para a criminalidade, Edgar tinha o apelido de Doca. A alcunha de Urso ocorreu após seguidas invasões comandadas por ele em favelas do Terceiro Comando Puro (TCP), pertencentes a Álvaro Rosa, o Peixão, e que causaram inúmeras mortes.

O urso, na cadeia alimentar, tem o peixe como alimento. Traficantes então passaram a usar o emoji do animal em sua homenagem, principalmente em redes sociais. O apelido pegou e sua quadrilha passou a se intitular Tropa do Urso.

E os nomes ligados ao Reino Animal não se restringem a esses dois. Urso é aliado de Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha, que tem como base de atuação a Maré.