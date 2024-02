Gostava de passear com os amigos

O pai do jovem também fez um apelo para que nenhum outro passe pela sua dor, sem culpar as autoridades, e ressaltou que o jovem saiu apenas para passear com os amigos em uma região que ele gostava.

"Ele não saiu para passar por isso, queria apenas realizar um passeio que ele sempre gostou. Que a dor que estou sentido hoje, não vai fazer voltar meu filho. Mas que eles possam tomar uma medida protetiva maior para que alguém igual a mim não venha sentir o que estou sentindo. Não estou culpando nenhum órgão, mas que eles olhem mais pela gente", desabafou Manuel.