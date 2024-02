Câmera flagrou tiroteio de agentes

Uma câmera de segurança, instalada no interior da comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, flagrou o momento em que agentes do Bope se aproximam e são atacados a tiros por policiais da P2. Eles revidam, e o vídeo mostra a sequência de rajadas de tiros de fuzil. Após se reconhecerem, as equipes se cumprimentaram e continuaram a operação - que terminou com 14 suspeitos presos.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após dados de inteligência da corporação apontarem traficantes do Chapadão, dominado pelo CV, tentando invadir a Pedreira, comandado pelo TCP.