Ana Clara explicou que todos os veículos da empresa possuem essa vacina contra roubo. As placas são colocadas em todas as peças. Segundo ela, o objetivo dos criminosos é roubar as vans de turismo para depois vender e alimentar o uso das vans que fazem o transporte alternativo. "Normalmente, nesses lugares de desmanche, eles têm menos de 24 horas para fazer e já vender. Com essas marcas, eles demoram mais. Mas, mesmo assim, roubaram. O que acontece é que eles fazem o roubo dessas vans de turismo e fretamento para alimentar as vans que fazem o transporte alternativo. Eles compram essas peças paralelas e roubadas e colocam nas suas vans", explicou.