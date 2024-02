Os passageiros que dependem da linha 202 (Rio Comprido - Praça XV) são humilhados diariamente. É uma linha lotada e a empresa só coloca um micro-ônibus. E, na maioria das vezes, o ar-condicionado não funciona. Imagina andar em um busão lotadíssimo, sem ar-condicionado e com as janelas fechadas? É desumano. Vários passageiros já passaram mal e a empresa segue tratando as pessoas como lixo.