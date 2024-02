Rapper Xamã aparece pela primeira vez em 'Renascer', no papel do jagunço Damião

O rapper Xamã fez sua grande estreia no remake da novela Renascer, da Rede Globo, no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, 20. Ele, que já havia estrelado na emissora atuando na série Justiça 2, chegou à trama escrita por Bruno Luperi na pele do matador Damião.

Jagunço destemido e valente, Damião inicialmente surge no vilarejo com a missão de assassinar José Inocêncio (Marcos Palmeira). No entanto, uma mudança de rumo o leva a decidir por um caminho diferente ao longo da trama, optando por poupar a vida do fazendeiro.

Nos episódios seguintes, ele tem a oportunidade de conhecer Ritinha (Mell Muzzillo), a filha de Inácia (Edvana Carvalho), e acaba se apaixonando pela moça.