Três homens ficam feridos durante operação da PM na Vila Kennedy

Rio - Três pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, Zona Oeste, no início da tarde desta-quarta (21). Equipes do 14º BPM (Bangu) foram ao local com o objetivo de combater o roubo de carros na região, que vive recentemente uma série de conflitos entre facções criminosas.

Os policiais ainda apreenderam as duas pistolas, um radiotransmissor e drogas. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

Por meio de nota, a Policia Militar comunicou que a ação desta quarta é para reprimir "a facção que promove os principais ataques armados e a maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio".