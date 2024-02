Polícia prende padrasto e enteado por assassinato de homem na Baixada

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam nesta terça-feira (21) Alex Araújo da Silva e Iago Pereira dos Santos, padrasto e enteado, pelo assassinato de Maxwell Correa da Silva, em novembro do ano passado.

De acordo com as investigações da DHBF, Alex se desentendeu com a vítima no em um bar que fica no bairro do Wona, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Maxwell teria agredido Alex, que voltou para casa e relatou o fato para o enteado.

Os dois voltaram ao estabelecimento e agrediram a vítima. Em um dado momento, Alex segurou Maxwell e o enteado deu um golpe de faca no abdômen da vítima, que sofreu perfuração do fígado e do rim direito.

Os dois eram considerados foragidos e estavam se escondendo na casa de parentes. Na delegacia, Alex e Iago confessaram o crime e vão responder por homicídio qualificado.