Rainha do Mar: Celebrando a Força Feminina nas Águas de Copacabana

Se na cultura popular brasileira, fevereiro começa cultuando Yemanjá, a mais popular dos orixás, o mês terminará coroando a força, a dedicação e a resistência de outra mulher: a vencedora da prova Rainha do Mar 2024. A competição está de volta à Copacabana para a sua 3ª edição e, como desde a estreia em 2022, Águas do Rio estará junto, patrocinando e distribuindo água geladinha.

O cenário da competição, conhecido no mundo todo, já é foco de atenção da concessionária desde quando começou a atuar no saneamento na capital carioca, em novembro de 2021. A recuperação de estruturas do sistema de esgotamento sanitário, não somente em Copacabana, mas em bairros vizinhos, vem contribuindo para a qualidade do meio ambiente e a balneabilidade das praias, em especial do mar que receberá essa que é a maior prova feminina de águas abertas do continente.

O Rainha do Mar acontecerá no domingo (25/02) e contará com a presença de seis atletas internacionais, com participação garantida nas Olimpíadas de Paris 2024, elevando ainda mais o prestígio do evento.

O público está mais do que convidado a acompanhar e torcer por essas atletas profissionais e amadoras. Quem for ao posto 5 poderá ver atletas da elite mundial, como a nossa campeã olímpica, medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio, Ana Marcela Cunha. A baiana é uma das já classificadas para Paris e coleciona títulos em provas de longa distância. São 14 medalhas mundiais (seis em mar aberto) e duas medalhas pan-americanas (ouro em Lima/2018 e prata em Santiago/2023). Ana já é considerada uma das maiores maratonistas aquáticas da história.

Mas, para quem acha que a competição vai ser fácil, está enganado. Presenças como a da alemã Leoni Beck, atual campeã mundial, e das irmãs Viviane e Cibele Jungbert prometem uma competição para lá de emocionante.

Nem só de profissionais badaladas vive o Rainha do Mar. As provas oferecem opções para todos os níveis de habilidade, desde competições de 500 metros (categoria Open), 1km (categoria Sprint) e 2km (categoria Classic). Já na prova Elite a distância será de 3km.

Se os olhos do mundo estão voltados para as grandes estrelas, os da Águas do Rio estão direcionados para promover um ambiente mais saudável.

"Esse evento vai além da competição esportiva. É um testemunho do poder da união entre esporte e o meio ambiente. E com o avanço do saneamento básico, podemos olhar para o futuro com esperança, sabendo que as águas de Copacabana continuarão a ser um local de inspiração e admiração para todos", disse Alexandre Bianchini, presidente da Águas do Rio.

Em Copacabana, após revitalizar a estação de bombeamento de esgoto, chamada Parafuso, eliminando o mau cheiro que antes permeava o posto 5, a empresa executou a desobstrução do Interceptor Oceânico - um grande canal de 9 km, que coleta esgoto de vários bairros da zona sul e que passa no vão central da orla de Copacabana. A limpeza foi histórica porque desde a sua construção, há mais de 50 anos, esse coletor, tão importante para levar o esgoto ao Emissário Submarino de Ipanema, não era limpo. Na ocasião, quase três mil toneladas de resíduos foram retirados. Essa medida diminuiu os extravasamentos de água contaminada com esgoto na praia em dias de chuva forte. A concessionária mantém ações de combate às ligações irregulares de esgoto nas redes pluviais (água da chuva).

Segundo o diretor da Águas do Rio, Sinval Andrade, as ações que estão sendo realizadas pela empresa evitam que o esgoto caia nos rios e mares. Ele cita como exemplo uma obra executada na Vila Canoas, em São Conrado, que retirou 280 mil litros de esgoto que escorriam diariamente, sem tratamento, para o mar.

"Outra intervenção importante foi a das comunidades do Cosme Velho, no Morro do Guararapes, onde utilizamos até técnica de rapel para canalizar o esgoto, evitando que chegasse às praias de Flamengo e Botafogo. Com essa e outras ações, a praia do Flamengo vem registrando recordes de balneabilidade, de acordo com os boletins do Inea - Instituto Estadual do Ambiente. Na prática, isso significa que o carioca pode desfrutar dessa praia maravilhosa com vista para um dos principais cartões postais do Rio: o Pão de Açúcar. É mais lazer, turismo e sustentabilidade", comenta Sinval.

Os resultados desses esforços são tangíveis: águas mais limpas, claras e um ambiente mais acolhedor para competidores, espectadores e banhistas.

Para Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, organizadora do evento, essas mudanças vêm fazendo com que milhares de participantes, amadores e profissionais, de todas as partes do Brasil e de diversos países do mundo, se tornem propagadores de uma verdadeira revolução aquática nas praias da cidade do Rio.

"O que está acontecendo com as águas salgadas do Rio é maravilhoso. Praias que apresentavam condições próprias para o banho estão ainda mais limpas e outras, há muito tempo impróprias, estão voltando a apresentar balneabilidade adequada. Exemplo disso é que grupos de nadadores já começaram a treinar regularmente na Praia do Flamengo", disse Pedro Monteiro.