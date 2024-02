FESTA DA CÁTEDRA DE SÃO PEDRO: Hoje celebramos, com fé e alegria, a cátedra de São Pedro, a fim de conhecermos mais sobre o real significado do assento, da cadeira de São Pedro que se encontra na Itália, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Jesus escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma chamado da infalibilidade. Este dom bebe da realidade da própria Igreja, uma vez que sua alma é o Espírito da verdade.