Nesta quarta feira (21), MC Daniel afirmou ter sofrido preconceito durante embarque em avião rumo a Itália, onde desfilará na Semana da Moda de Milão Em vídeo nas redes sociais, o Falcão do Funk afirmou que a aeromoça não acreditou que ele viajaria na primeira classe.



"Vou fingir que a mulher não achou que eu estava na 'first class' Antes eu era de acordo que, quando alguém me tirava por aparência, por dinheiro, eu fazia barraco e agia de uma forma agressiva. Hoje eu finjo que não é comigo", explicou. O artista continuou o desabafo e ironizou: Ah, você não acha que eu estou na primeira classe? O que você acha se eu comprar o avião? Nem revido mais, eu entendo. Para eles é difícil aceitar, mas com educação a gente ganha tudo". Assista!

MC Daniel denuncia preconceito em avião.



Créditos: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/WhmpaurMGI — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 21, 2024