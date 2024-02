Este terreno na Rua da Passagem, no bairro Botafogo, atrás do Detran, em Nova Iguaçu, está deixando todos os moradores preocupados. Ele está cheio de mato e lixo entulhado. O estado está passando por um momento complicado com a epidemia de dengue e outras doenças causadas por mosquitos, e esse local virou um foco ótimo para eles. A Baixada Fluminense já tem muitos casos, e não queremos que isso aumente por aqui. Pedimos que a prefeitura da cidade tome providências.