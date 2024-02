Os moradores do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, pedem a capinagem e a colocação de iluminação nas servidões que ligam as ruas do bairro. Na servidão que faz ligação da Rua Aperea com a Dom Emanuel Gomes, o mato está alto e com zero iluminação. Esse é um pedido constante da população que mora pelas escadarias e servidões, seja do Cacuia, do Jardim Carioca ou do Jardim Guanabara.