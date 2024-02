As enchentes em Nova Iguaçu são frequentes devido à negligência das autoridades municipais e à interferência da Supervia. Após a dragagem do Rio Botas pela prefeitura, a continuidade do trabalho foi bloqueada pela Supervia, resultando em um estreitamento do rio sob a linha do trem, causando enchentes recorrentes e colocando a população em risco. Ainda assim, não vemos veículos falando sobre isso.